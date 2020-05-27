“حرس الحدود” يسمح باستخدام القواب

أعلن حرس الحدود عب حسابه في تويتر أنه تم البدء بالسماح لقوارب النزهة والنزهة بأجر خلال فترة السماح بالتجول اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٤٤١/١٠/٨ه‍ مع تطبيق الاجراءات الاحترازية ولا يزيد عدد ركاب قارب النزهة (فئة ١٠ متر ) عن شخصين بخلاف قائد الواسطة مع منع نقل الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن ١٥عاماً اظهر المزيد

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