الاتحاد الإسباني يسمع بلعب مباريات يومي الإثنين والجمعة دون مقابل

اصدر الاتحاد الإسباني بياناً بعد ساعات من فوزه في الدعوى القضائية أمام محكمة تجارية: ”الاتحاد الإسباني يرغب في إظهار حسن نواياه بوضوح ومن خلال تسهيل إنهاء الموسم الحالي دون مشاكل ومن أجل روح الانسجام المعبر عنها في الاجتماع الأخير مع رابطة الدوري والمجلس الأعلى للرياضة“.

وأضاف البيان: ”ولهذا السبب يقترح على رابطة الدوري، ودون إلزامها، بمفاوضات أن تقام المباريات المدرجة يومي الجمعة والإثنين بداية من استئناف الدوري وحتى نهايته ودون مقابل“.

وكانت محكمة تجارية في مدريد قد أصدرت حكما نهائيا يعطي الحق للاتحاد الإسباني لكرة القدم بمنع إجراء مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى يومي الجمعة والإثنين دون موافقته ودون دفع مقابل مالي، وفرضت المحكمة على رابطة الدوري الإسباني إجراء المباريات في نهاية الأسبوع السبت والأحد والدخول في مفاوضات مع الاتحاد الإسباني لبرمجة المباريات في اليومين المذكورين مقابل دفع مبلغ مالي.

كما منحت المجلس الأعلى للرياضة الحق في تحديد المقابل المالي في حال عدم توصل الطرفين لاتفاق بشأنه.

ويأتي قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم ليعطي دفعة قوية لرابطة الدوري الإسباني التي ترغب في استئناف مباريات الدوري الإسباني بداية من يوم 11 حزيران/ يونيو المقبل وتفكر في إقامة الجولات على عدة أيام.