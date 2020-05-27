“نتفلكس” تعرض أول مسلسل سعودي

أعلنت شركة “نتفليكس” عن أول مسلسل درامي سعودي يُعرض على منصتها، ويحمل اسم “وساوس”.

وأبانت “نتفليكس” أن المسلسل سيبدأ عرضه في 11 يونيو المقبل، وهو من إخراج هناء العمير، ويتكون من 8 حلقات، وتدور أحداثه حول عائلة تواجه شكوكاً تحيط بوفاة كبير العائلة، ليتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل.

وذكرت أن المسلسل يقدم حبكة درامية للأحداث، التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب.

من جهتها، قالت مخرجة المسلسل، هناء العمير، إن المسلسل يشارك فيه عدد من الممثلين، من بينهم شيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي، بالإضافة إلى علي الشريف، وأسامة القس، ومحمد علي، والذين يلتقون بالنجم عبدالمحسن النمر.