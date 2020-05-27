وصدحتِ المساجدُ بالصلاة

فضلُُ من اللهِ في الآفاقِ والأُممِ

ياباغيَ الخيرِ اقبلْ حومةَ الكرمِ ** اللهُ عوَّدنا بعدَ العسرِ ميسرةً

تسقي فؤداً ظما من شدةِ الألمِ ** حتى إذا حشرجتْ من وقْعِها مُهجُُ

جاءتْ فتوحُُ توالي الفضلَ بالعَممِ ** وكانَ ما كانَ من ضيقٍ ومن ألمٍ

كلمحةٍ من سُدافِ الليلِ منجهمِ ** وأشرقتْ في الرؤى بالحبِ منبلجاً

شمسُ المدامعِ بالافراحِ والنعمِ ** وعادَ خِلُُ إلى عشقٍ يناظرُه

في كلِ يومٍ له الآذانُ بالنغمِ ** عشقُ المساجدِ في الأرواحِ راسخةُُ

ما أطهرَ العشقَ للأنفاسِ بالكلمِ ** الله أكبرُ والتكبيرُ موعدُنا

عند الغسوقِ وفي التبكيرِ والحِممِ ** سيلتقي الصحبُ بعد الحجْرِ في ولهٍ

وينتحي عن روأهم كلُ مُرْتَسمِ ** وتطلقُ الروحُ من أنفاسِها فرَحاً

يبرىء فؤاداً كواهُ الوجدُ بالسِقمِ ** نفسُ المحبِ لربِ الكونِ والهةُُ

تُعطّرُ النفسَ بالآمالِ والسَلمِ ** والروحُ تسري لِفُلكٍ صاعدٍ أبداً

مابينَ نجوى دُعاءِ المخبتِ الفِهمِ Advertisements ** ويركنُ المؤمنُ الوهاجُ في دعهٍ

يسقى فؤاداً براهُ الحظرُ بالعدَمٍ ** فضاعفَ العيدَ بعدَ العيدِ في كرمٍ

ربُ جليلُُ عظيمُ الشأنِ والحِكمِ ** هذي هديةُ عيدٍ في الرؤى مثلُُ

مادامَ عسرُيمورُ النفسَ بالوخَمِ ** شكرُ المهيمنِ في الأعناقِ موئلُنا

نذودُ عن حوضِنا بالشكرِ والعِزمِ ** ماصدَّ بلوى تصيبُ الناسَ في ألمٍ

كمثلِ شُكرٍ يذيبُ الحوبَ بالهِممِ ** كم كانَ فينا لكورونا وما فتكتْ

من عبرةٍ تبرىء الاوجاعَ بالرَغمِ ** يعودُ عالُمنا من غفلةٍ ركدتْ

على الجوانحِ بالتجهيلِ والشُؤَمِ ** ياويحنا إنْ رجعنا القهقرى غفلاً

وعادَ ماكانَ بالإغراقِ والنَهمِ ** ثم الصلاةُ على الهادي وعترتهِ

ماغرَّدَ الطيرُ في الافاقِ والأكمِ قصيدة أ.د غازي بن غزاي العارضي

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