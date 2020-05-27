شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تنشر بروتوكولات للوقاية من كورونا في مقرات العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مجموعة من البروتوكولات للوقاية من كورونا في مقرات العمل ومنها:

– التقييم الذاتي للمخاطر الصحية عبر برنامج موعد والمقدم من وزارة الصحة

– يقتصر دخول المباني الحكومية على موظفي المنشأة أو من يحملون مواعيد مؤكدة مسبقا، كذلك حث الجهات الحكومية على تبني وتطبيق نظام المواعيد الإلكتروني لجدولة زيارات المراجعين للجهات الحكومية.

– في حال وجود مراجعين في الجهة، يجب الالتزام بلبس الكمامات القماشية لجميع المراجعين وإدخال عدد معين في نفس الوقت بحسب المساحة المخصصة للمراجعين (مراجع لكل 10 متر مربع) كذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين.

– منع شركات التوصيل (طرود وأغذية وغيرها) من دخول المباني والأدوار للتوصيل والاكتفاء بالتوصيل خارج المبنى، كذلك على الجهات الحكومية استخدام النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية قدر الإمكان.

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– إنفاذ التباعد الجسدي من خلال استخدام الملصقات الأرضية والفواصل

– تقف صالات الأكل الجماعي والاستراحات وحاضنات الأطفال في المرافق الحكومية

– الصلاة في نفس الطابق وعلى السجادة الشخصية وارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة

– تخصيص غرفة عزل في المبنى

– تطهير الأماكن العامة بعد كل استخدام