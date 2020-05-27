شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «تقويم التعليم» للطلاب بشأن الاختبار التحصيلي عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت هيئة تقويم التعليم تنبيهاً مهماً للطلاب والطالبات بشأن الإرشادات المتعلقة بالاختبار التحصيلي عن بعد. ونصحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر”، الطلاب بالدخول على الرابط (اضغط هنا) للاطلاع على جميع الإرشادات المتعلقة بالاختبار وكلمات المرور للاختبار التجريبي والاختبار الفعلي حسب مواعيد الاختبار التي ستصل للطلاب على البريد الالكتروني.

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