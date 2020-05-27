شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث التجارة» يوضح 4 إجراءات احترازية لسلامة المتسوقين بالمراكز التجارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين إن أبواب المراكز التجارية “المولات” ومحلات تجارة الجملة والتجزئة تفتح أبوابها غدا صباحا وحتى الساعة 3 ظهراً.

ونصح ” الحسين” في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع” تويتر”،بـ 4 إجراءات احترازية لسلامة المتسوقين بالمراكز التجارية، وأولها هو ارتداء الكمامة الطبية خلال التسوق.

وأضاف “متحدث التجارة” أنه لابد تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام عربة التسوق أو مرفقات المحل، متابعاً أنه من الضروري التسوق بمفردك أو بصحبة شخص واحد، ويمنع اصطحاب الأطفال الأقل من 15 عاماً.

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وأشار إلى ضرورة التباعد، حيث أن المحلات التجارية مزودة بعلامات للوقوف والاصطفاف، فأحرص على الالتزام بها .