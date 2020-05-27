العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الأربعاء، أن الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، تلقى رسالة خطية موجهة للملك سلمان بن عبد العزيز، من أخيه أمير دولة الكويت، خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق له.
وأفادت الوكالة بأن الأمير تركي تلقى رسالة شفوية للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من الأمير صباح الأحمد الصباح.
وأوضح الموقع الإلكتروني "مباشر مصر"، مساء اليوم الأربعاء، أن الرسالة التي حملها وزير الخارجية الكويتي تتصل بأواصر العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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