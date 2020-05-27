النيابة العامة السودانية تعلن إصابة نائب البشير السابق بكورونا

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وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية عن تسجيل 170 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4146، بالإضافة إلى تسجيل 14 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 184.
وجاء في بيان صحفي لوزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، أن "العدد الكلي للإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في السودان، ارتفع إلى 4146 حالة، بزيادة 170 إصابة جديدة، وإجمالي الوفيات بلغ 184، بزيادة 14 وفاة جديدة".
وقرر السودان، في 18 آيار/ مايو، تمديد الحظر الصحي المطبق على ولاية الخرطوم بسبب تفشي مرض كوفيد-19، لأسبوعين إضافيين.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا): "أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية عن موافقة مجلس الأمن والدفاع على تمديد الحظر الكلي بولاية الخرطوم لمدة أسبوعين اعتبارا من الثلاثاء 19-5-2020".
ونقلت عن بيان اللجنة أنها "راجعت الموقف الصحي بالبلاد ومدى فاعلية الإجراءات الاحترازية التي وضعت"، وأن "المراجعة أثبتت فاعلية الحظر الذي تم وأنه ساهم في الحد من انتشار الفيروس".
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