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قرارات سعودية جديدة بشأن مكة

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© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على "تويتر"، تتضمن المرحلة الأولى، التي ستبدأ بعد خمسة أيام، السماح بممارسة المشي داخل الأحياء طوال اليوم، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في الحرم المكي، وفق الإجراءات المعمول بها لمنع تفشي عدوى "".

وفي المرحلة، التي تبدأ بعد مرور ثلاثة أسابيع من المرحلة الأولى، سيتم تمديد مدة رفع منع التجول الجزئي حتى الثامنة مساءً، كما سيتم السماح بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية في فترة رفع منع التجول؛ ومن بينها الطلبات الداخلية في المقاهي والمطاعم.

ويتم الاستمرار بمنع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي، كصالونات الحلاقة والتجميل، ودور السينما، والمراكز الترفيهية والنوادي .

وتفرض السلطات السعودية، منذ عدة أسابيع، تدابير صارمة في مكة؛ وذلك بعد ازدياد أعداد الإصابات بوباء "كوفيد 19" في المدينة ومحيطها بشكل ملحوظ.

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