قرارات سعودية جديدة بشأن مكة

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وفي المرحلة، التي تبدأ بعد مرور ثلاثة أسابيع من المرحلة الأولى، سيتم تمديد مدة رفع منع التجول الجزئي حتى الثامنة مساءً، كما سيتم السماح بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية في فترة رفع منع التجول؛ ومن بينها الطلبات الداخلية في المقاهي والمطاعم.
ويتم الاستمرار بمنع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي، كصالونات الحلاقة والتجميل، ودور السينما، والمراكز الترفيهية والنوادي الرياضية.
وتفرض السلطات السعودية، منذ عدة أسابيع، تدابير صارمة في مكة؛ وذلك بعد ازدياد أعداد الإصابات بوباء "كوفيد 19" في المدينة ومحيطها بشكل ملحوظ.
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