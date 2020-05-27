صحيفة: إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن خلال أيام

ونقل موقع "البيان" عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، توقعها:
© AFP 2020 / MOHAMMED HUWAIS
وبينت المصادر أنّ المبعوث الأممي تلقى ردود فعل مشجّعة من جماعة "أنصار الله" بشأن خطته المعدّلة لوقف إطلاق النار، وأنّ النقاش يدور الآن حول البنود السياسية، ما يعني إمكانية التوصّل إلى اتفاق شامل خلال أيام.
ونوهت المصادر أن غريفيث ومساعديه يُجرون نقاشات مطوّلة مع ممثلي الحوثيين في تفاصيل خطة الاتفاق، وأنّه تمّ الاتفاق على بنود الخطة باستثناء تفاصيل بسيطة يجري النقاش بشأنها ويُتوقع الانتهاء منها خلال أيام، في حال لم تتراجع "أنصار الله" عن الاتفاق.
من جهة ثانية أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في مدينة نجران.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه الأماكن المدنية في مدينة نجران، بحسب البيان.
ونوه المتحدث إلى استمرار الحوثيين "بانتهاك القانون الدولي والإنساني"، بإطلاق الطائــرات المسيّرة، والاستهداف "المتعمد" للمدنيين والتجمعات السكانية، "مهددة حياة المدنيين".
وشدد المالكي على أن هذه الأعمال "العدائية الإرهابية" باستخدام الطائرات دون طيار، تمثل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي، وتأكيدا لرفض الحوثيين مبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، التي بدأت بتاريخ 9 أبريل/نيسان من العام الجاري.
وأشار المتحدث إلى عدم وجود أي استجابة من قبل الحوثيين، مؤكداً استمرار القوات المشتركة للتحالف باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لردع الحوثيين وتدمير قدراتهم "بكل صرامة"، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي، بحسب المصدر.
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