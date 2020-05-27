تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في إدلب شمالي سوريا

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، نقلته وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء: "مقتل جندي تركي في انفجار لم يعرف سببه، أثناء تسيير دورية لمراقبة الطريق في محافظة إدلب في سوريا".

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وكان مصدر محلي سوري قال في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "قتل جندي تركي وأصيب 5 من الفصائل المسلحة بجروح في انفجار عبوة ناسفة على طريق السريع في إدلب".

واتفقت روسيا وتركيا على تسيير دوريات مشتركة على الطريق الدولي "إم-4" على خلفية التصعيد في إدلب بين تركيا والفصائل المسلحة التي تسيطر عليها من جهة، والقوات الحكومية السورية من جهة أخرى.

يذكر أنه في أعقاب المحادثات بين الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في سوتشي في 17 أيلول/سبتمبر 2018، وقَع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وجرت، في آذار/مارس الماضي في موسكو، محادثات بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل 5 مارس، وكان من ضمن بنود الاتفاق البدء في تسيير الدوريات المشتركة بين الروس والأتراك على الطريق الدولي إم 4 في سوريا (طريق اللاذقية حلب) في 15 مارس.