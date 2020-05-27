شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستدعى سفيرها لدى باريس على خلفية بث وثائقى حول "الحراك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس على خلفية بث وثائقي حول "الحراك"، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 8857، منوهة برصد 211 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا.

وأمس، أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 8697 حالة إصابة، و617 حالة وفاة.

Advertisements

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 194 حالة إصابة جديدة، و8 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 4918 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من الساعة 1 ظهرا حتى 7 صباحا خلال عيد الفطر المبارك، في كافة الولايات الـ48، مع الحظر الشامل لحركة السيارات على مدار الـ24 ساعة.