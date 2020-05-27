شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: عدد حالات كورونا بدول الخليج العربية يتجاوز 200 ألف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر إحصاء أجرته رويترز، أن الإمارات العربية المتحدة، سجلت اليوم الأربعاء، 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالى حالات الإصابة بالفيروس بدول الخليج العربية الست إلى أكثر من 200 ألف حالة.
وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمنطقة المنتجة للنفط والغاز، والتى تجاوزت حاجز 100 ألف حالة فى 11 مايو، قد ارتبطت فى بادئ الأمر بالسفر لكن العدوى انتشرت بعد ذلك وسط العمال المهاجرين من أصحاب الدخول المنخفضة والذين يسكنون فى مناطق مزدحمة مما دفع السلطات للتوسع فى عمليات الفحص.
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