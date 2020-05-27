شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلق استخدام الكلوروكين لعلاج مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت تونس استخدام الكلوروكين لعلاج مرضى كورونا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاحل لها.

وفى وقت سابق عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو، لإقبال عدد كبير من البرازيلين على شراء دواء الكلوروكين المستخدم لعلاج الملاريا، حيث يلاقى طلبا كبيرا فى الأسواق البرازيلية بعد توصيات وزارة الصحة البرازيلية باستخدام الكلوركين كعلاج لفيروس كورونا المستجد، ومع بداية هذه التوصيات بدء البرازيليون بالتوجه إلى الصيدليات للحصول على الدواء.

وفى سياق متصل، تجاوزت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى البرازيل، عتبة الـ 20 ألف وفاة، بحسب "وورلد ميتر"، مسجلة 20.047 حالة.

ومع أكثر من ربع مليون حالة، أصبحت البرازيل ثالث دولة تعانى من إصابات فيروس كورونا فى العالم، وتحتل المركز الأول فى أمريكا اللاتينية، وأعلنت البرازيل اليوم الخميس، تسجيل 888 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم، وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت ما يقرب من 20000 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 291579 حالة إصابة.

Advertisements

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن سلطات البلاد ستوسع استخدام عقار (كلوروكين) المضاد للملاريا في علاج عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".