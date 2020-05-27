شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيفية استعادة جهات الاتصال المحذوفة من الهاتف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شرح المختص في شؤون التقنية سعد الضاوى، كيفية استعادة جهات الاتصال المحذوفة من الهاتف حتى ولو يقوم المستخدم بتسجيل نسخة احتياطية.

وقال “الضاوي” في مقطع نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن أول هذه الخطوات فتح الصفحة بموقع ” إى كلود. كوم” من خلال “إيباد” أو الكمبيوتر.

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وأضاف أنه عقب تسجيل الدخول ستحصل على خيارات كثيرة جداً تتمثل في استعادة الصور أو جهات الاتصال.

وتابع أنه بالضغط على جهات الاتصال ستظهر كافة الأسماء المحذوفة من الجهاز، من خلال الذهاب إلى إعدادات ومن ثم عمل تنشيط، ومنها ستعود إلى الجهاز كافة جهات الاتصال.

وأشار إلى أن هناك طريقة أخرى تتمثل في عمل اختيار لكل جهات الاتصال ثم الضغط على تصدير لتصل إلى الهاتف مرة أخرى.