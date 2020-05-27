- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن «خادم الحرمين» يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
كما تلقى سموه رسالة شفوية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من سمو أمير دولة الكويت.
جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد اليوم، معالي وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق له.
وكان معالي وزير الخارجية في دولة الكويت قد وصل إلى الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.
وقد غادر معاليه الرياض، وكان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.
كانت هذه تفاصيل خبر «خادم الحرمين» يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.