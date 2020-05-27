شكرا لقرائتكم خبر عن «خادم الحرمين» يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

كما تلقى سموه رسالة شفوية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من سمو أمير دولة الكويت.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد اليوم، معالي وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق له.

وكان معالي وزير الخارجية في دولة الكويت قد وصل إلى الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

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وقد غادر معاليه الرياض، وكان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.