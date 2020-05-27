شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمدينة مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) الإجراءات التي سيتم تطبيقها في مدينة مكة المكرمة، وذلك على مرحلتين، الأولى تبدأ من 8 شوال، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من 29 شوال.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المرحلة الأولى تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 8 شوال 1441، وتستمر حتى تاريخ 28 شوال الجاري، وتقرر فيها ما يلي:

– السماح بالدخول إلى والخروج من مدينة مكة المكرمة

– رفع منع التجول جزئيا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء.

– استمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء.

– استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا.

– استمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

– استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المرحلة الثانية تبدأ يوم 29 شوال 1441، وتقرر فيها ما يلي:

Advertisements

– رفع منع التجول جزئيا من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 مساء

– السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

– استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها.

– استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 50 شخصا مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

– استمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء.

– منع أي نشاط لا يحقق التباعد الاجتماعي مثل صالونات التجميل، المراكز الترفيهية، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية دور السينما وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

– إضافة إلى الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في مدة السماح بالتجول، وذلك في المجالات التالية:

* الطلبات الداخلية في المطاعم

* الطلبات الداخلية في المقاهي

– استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها