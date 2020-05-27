«الداخلية» تعلن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمدينة مكة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) الإجراءات التي سيتم تطبيقها في مدينة مكة المكرمة، وذلك على مرحلتين، الأولى تبدأ من 8 شوال، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من 29 شوال.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المرحلة الأولى تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 8 شوال 1441، وتستمر حتى تاريخ 28 شوال الجاري، وتقرر فيها ما يلي:
– السماح بالدخول إلى والخروج من مدينة مكة المكرمة
– رفع منع التجول جزئيا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء.
– استمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء.
– استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا.
– استمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.
– استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المرحلة الثانية تبدأ يوم 29 شوال 1441، وتقرر فيها ما يلي:
– رفع منع التجول جزئيا من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 مساء
– السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.
– استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها.
– استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 50 شخصا مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.
– استمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء.
– منع أي نشاط لا يحقق التباعد الاجتماعي مثل صالونات التجميل، المراكز الترفيهية، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية دور السينما وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
– إضافة إلى الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في مدة السماح بالتجول، وذلك في المجالات التالية:
* الطلبات الداخلية في المطاعم
* الطلبات الداخلية في المقاهي
– استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها
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