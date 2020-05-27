شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مستشفيات المدينة بـ 200 ممارس صحي يقدمون الخدمة عبر «الروبوت المتحرك» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعمت وزارة الصحة، المستشفيات الحكومية بالمدينة المنورة، بأكثر من 200 ممارس صحي من العاملين بمستشفيات الرياض.

وأكد المسؤول عن الفريق الطبي الدكتور عوض العمري، أن الكوادر الطبية التي سيتم إيفادها إلى مستشفيات المدينة المنورة ستقوم بتشغيل العديد من أقسام العناية الحرجة بالمستشفيات الحكومية وتقديم الخدمة عن بُعد من خلال الروبوت المتحرك وتوظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في أقسام العناية الحرجة لتوفير رعاية طبية عالية، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضح “العمري” أن الخطوة تهدف لرفع مستوى التأهب للجائحة والسعي نحو تخصيص آلاف الأسرة وأجهزة التنفس في العناية المركزة استمراراً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.