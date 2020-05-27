شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الطرق» يوجه 6 إرشادات مهمة لقائدي المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، 6 إرشادات يجب على قائدي المركبات اتباعها أثناء رحلاتهم، للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وشددت “أمن الطرق”، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: على أهمية ربط حزام الأمان واستخدام مقعد الأطفال لتقليل الإصابة من الحوادث.

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كما أكدت على أهمية الالتزام بالمسارات المرورية، وترك مسافات كافية بين المركبة والمركبة التي أمامها، وضرورة قيام السائق بالتوقف فورا خارج الطريق عند الإحساس بالإرهاق وأخذ قسط من الراحة.

وأضافت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه عند الوقوف الطارئ، على الطريق يجب الوقوف بعيدا عن المنحنيات الساحبة والمنعطفات الخطيرة، وضرورة استخدام إشارات التنبيه، فضلا عن الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق، حيث إن السير بسرعة فائقة يرهق السائق.