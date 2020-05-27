شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات مهمة من «الغذاء والدواء» عند شراء الأطعمة المجمدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة نصائح إرشادية للمستهلكين وخطوات يجب اتباعها عند شراء أي من المنتجات الغذائية المجمدة، للحصول على تسوق آمن لهذه المنتجات.

وشددت “الهيئة” على ضرورة قراءة الحقائق الغذائية والمكونات على البطاقة الغذائية، للتحقق من كمية العناصر الغذائية فيها ومقارنة المنتجات، بالإضافة إلى التحقق من تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية للمنتج.

Advertisements

كما نصحت باختيار الفواكه والخضراوات المجمدة غير المطبوخة أو المعالجة أو المحفوظة بصلصات أو أملاح أو محاليل مركزة، وتجنب شراء الأطعمة التي تحتوي على طبقات من الثلج داخل التغليف.

وأوصت “الهيئة” بالتأكد من سلامة عبوات الأغذية المجمدة، وأن تكون محكمة الإغلاق وباردة عند لمسها وتجنب شراءها إذا كان تغليفها تالفا أو ممزقا، كما نبهت إلى ضرورة جعل اختيار الأطعمة المجمدة في آخر قائمة المشتريات للحفاظ على برودتها حتى الوصول إلى المنزل واستهلاكها أو إعادة تجميدها مرة أخرى.