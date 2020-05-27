شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف تسقط طائرات «مسيّرة» أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد- اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (نجران).

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وبين أن هذه الاعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادره وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن عنها التحالف وبدأت في (09 ابريل 2020م) ولم يكن هناك أي استجابه من قبل المليشيا الحوثية حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (4455) اختراق، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.