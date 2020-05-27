إصابة جنود أتراك في انفجار بإدلب السورية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لجنديان تركيان على طريق "إم4" السريع في سوريا

أصيب جنود أتراك في هجوم على طريق سريع بمدينة إدلب السورية، استهدف قافلتهم العسكرية، حسب ما ذكرت وكالة "ديميرورين" للأنباء، الأربعاء.

وقالت الوكالة، إن قنبلة انفجرت على طريق "إم4" السريع في إدلب، لدى مرور قافلة تركية، مما أسفر عن إصابة جنود، بعضهم في حالة حرجة.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه سُمع دوي انفجار عنيف في محيط طريق حلب – اللاذقية "M4" الدولي، من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، ناجم عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية، ترافقها آليات تابعة للفصائل بعبوات ناسفة.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فقد أسفر الانفجار عن إصابة مجند وضابط من القوات التركية، أحدهما جراحه خطرة، جرى نقلهما عبر حوامات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء إسكندرون.