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الأمير محمد بن سلمان يبحث مع بوتين سوق الطاقة العالمية

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قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع الأمير ، سوق الطاقة العالمية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وذكر الكرملين أن بوتين والأمير محمد بن سلمان اتفقا على تعزيز التعاون بشأن تخفيضات إنتاج النفط خلال محادثة هاتفية.

وأشار الجانبان إلى أهمية الجهود المشتركة التي أدت في أبريل إلى اتفاق بصيغة "أوبك+" لخفض انتاج النفط.

وأضاف الكرملين "تم الاتفاق على مزيد من التنسيق الوثيق حول هذه القضية بين وزارتي الطاقة. وتم التطرق إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي ذات الصلة في سياق نتائج زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض في أكتوبر 2019".

وهنأ الرئيس الروسي، ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الفطر.

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