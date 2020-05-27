شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسجيل إصابات جديدة وحالات وفاة بكورونا فى واسط وبغداد وكركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الأزمة فى محافظة واسط العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال الناطق الرسمى باسم الخلية الدكتور سعدون الأمير - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية - إن عدد المصابين المقيمين حاليا فى المستشفى بلغوا 21 مصابًا، مبينًا أن خلية الأزمة طلبت من الأجهزة الأمنية تشديد إجراءات حظر التجوال ومحاسبة المخالفين.
وفى السياق ذاته، سجلت مديرية صحة الكرخ بالعاصمة بغداد حالتى وفاة لشقيقين بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامى أن الحالة الأولى لمواطن يبلغ من العمر 44 عامًا، وهو شقيق لحالة ثانية تبلغ من العمر 37 عامًا توفى أمس بالفيروس.
وفى محافظة كركوك، أعلن مصدر فى مديرية الصحة تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: تسجيل إصابات جديدة وحالات وفاة بكورونا فى واسط وبغداد وكركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.