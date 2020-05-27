شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف ممثل مغربى بسبب "الإساءة إلى الإسلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع ممثل مغربي معروف قيد "الحراسة النظرية" مساء الثلاثاء، بسبب "الإساءة إلى الإسلام"، وهى تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، وفق ما أعلنت الشرطة، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية. ويتهم رفيق بوبكر (47 عاماً) بأنه نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره "في وضعية غير طبيعية" فيما "يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات"، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

ويوجه الممثل المغربي في الفيديو شتائم على الأئمة، ويدعو إلى الوضوء بالمشروبات الكحولية، ويفاخر بمنافع هذه المشروبات في سياق العلاقة الروحانية.

ويظهر إلى جانبه مديرى واحدة من صفحات موقع فيس بوك المحلية، ومصممة لتكون بمثابة "حانة افتراضية" يتشارك ضمنها الأعضاء مقترحات السهر.

Advertisements

وقدّم الممثل أمس الثلاثاء اعتذاراته عن الكلمات "غير اللائقة" من خلال نشر فيديو جديد في تطبيق إنستجرام"، يتحدث فيه عن ارتكابه "خطاً"، مضيفاً انّه لم يكن "واعياً" وأنه كان يرمي "فقط إلى المزاح".

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها إنّها تلقت شكاوى "ووشايات من عدة مواطنين ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها. ووضع الممثل قيد "الحراسة النظرية" في مقر للشرطة التي تقوم ببحث تمهيدي، بهدف "الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد المتورطين في تصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي"، وفق البيان.

وسبق لبوبكر أن لعب أدواراً في بعض من ابرز الانتاجات السينمائية المغربية، من بينها "ملائكة الشيطان" و"قسم رقم 8". ويواجه بوبكر احتمال السجن ما بين ستة أشهر وسنتين أو دفع غرامة بقيمة تراوح بين 20 ألف درهم ومئتي ألف (ما بين 1850 و18500 يورو)، طبقاً للبند 267 من القانون الجنائي المغربي.