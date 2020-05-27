شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف لبنان‭ ‬المركزى يخصص دولارات لواردات المواد الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مصرف لبنان المركزى، اليوم الأربعاء، إنه سيلبى 90 فى المئة من الحاجات الدولارية للشركات الصناعية التى تحتاج إلى استيراد مواد خام، وذلك فى إطار خطوات لمحاولة تخفيف نقص حاد فى الدولارات.

وانهارت العملة اللبنانية، فى سوق موازية أصبحت المصدر الرئيسى للتمويل ويجرى تداولها فوق 4000 ليرة للدولار مقابل السعر الرسمى للبنك المركزى البالغ 1507.5 والمتاح فقط لواردات الأدوية والوقود والقمح.

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ولم يحدد تعميم من مصرف لبنان، السعر الذى قد يشترى به أصحاب المصانع الدولارات. وكان قال فى السابق إنه سيخصص دولارات بسعر قدره 3200 ليرة للواردات لكبح أسعار السلع الغذائية المتزايدة.

وبدأ لبنان، هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولى على أمل الحصول على مليارات من الدولارات فى إطار حزمة إصلاحات لإعادة اقتصاده المنهك إلى المسار بعد أن تخلف عن سداد دين سيادي.