شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 486 والإصابات إلى 720 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتى إصابة بفيروس كورونا فى الأردن، إحداها لسائق أردنى على حدود العمري، والأخرى لطفلة موجودة مع والداها فى مستشفى الأمير حمزة.

وقال جابر ،فى إيجاز صحفى -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- "إنه تم تسجيل 7 حالات شفاء، لترتفع إلى 486 حالة، فيما يبلغ عدد الاصابات 720 حالة".

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وأضاف أنه يتم تداول معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعى منها وجود علاج لفيروس كورونا ومنها أن المرض هو بكتيريا، وهناك تشكيك بوجود الفيروس مشبها ذلك بأنه كمن يدعى أن الأرض مسطحة.

وحذر وزير الصحة الأردنى من الأخبار التى وصفها بالمغلوطة، والتى تنفى وجود الفيروس، أو تلك التى تتحدث عن وجود علاج فعال له، مؤكدا أن هذه الأخبار المغلوطة تربك المشهد ولا أساس لها.