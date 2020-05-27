شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة إصابات "كورونا" سوريا إلى 121 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد حتى اليوم الأربعاء، وصلت إلى 121 إصابة شفيت منها 43 إصابة وتوفيت 4 حالات، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا". Advertisements

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