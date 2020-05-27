الخارجية الفرنسية تحذر: رفض الأطراف الليبية العودة لطاولة المفاوضات يهدد أوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الخارجية الفرنسي من أن عدم عودة الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات يجعل الوضع أسوأ ويمثل تهديدا لأوروبا، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.
وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، الأربعاء، إن الوضع فى ليبيا مزعج للغاية محذرا من أن سيناريو سوريا يتكرر فى هذا البلد.
وقال لو دريان، أمام جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسى، "هذه الأزمة تزداد تعقيدا. نواجه موقفا تتحول فيه ليبيا إلى سوريا أخرى".
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