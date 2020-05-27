شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الٍـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 7014 نموذج في كافة المختبرات المختصة في البلاد. وكشفت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 6 حالات وفاة في بغداد ومدينة الطب، مؤكدة شفاء 52 حالة مصابة بفيروس كورونا بعد تلقيها الرعاية الصحية وخروجها من مستشفيات العزل. وأوضحت وزارة الصحة العراقية أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا المسجلة فى البلاد 5135 إصابة بينهم 2904 حالة شفاء و2056 حالة نشطة، وتلقى 41 حالة الرعاية داخل غرف العناية المركزة، مؤكدة أن مجموع الوفيات المسجلة منذ تفشى الفيروس بلغت 175 حالة.

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