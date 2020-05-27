تحالف دعم الشرعية فى اليمن: إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون صوب نجران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"، العقيد الركن تركى المالكى أن قوات التحالف تمكنت اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران. و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكى استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولى الإنسانى بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتى تهدد حياة المئات من المدنيين. Advertisements وبين أن هذه الاعمال العدائية والإرهابية، باستخدام الطائرات بدون طيار، تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى، وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والتى أعلن عنها التحالف وبدأت فى (09 ابريل 2020م) ولم يكن هناك أى استجابة من قبل المليشيا الحوثية حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (4455) اختراق ، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

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