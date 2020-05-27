شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تبحث ترحيل العمالة الاثيوبية المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الأثيوبية تسوون تبلكر، سبل ترحيل العمالة الأثيوبية المخالفة لقانون الإقامة فى الكويت.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت نسخة منه- إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه الجارالله من تبلكر.

وأضافت أن الجانبين بحثا أيضا ، خلال الاتصال ، عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.