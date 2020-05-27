الكويت تبحث ترحيل العمالة الاثيوبية المخالفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الأثيوبية تسوون تبلكر، سبل ترحيل العمالة الأثيوبية المخالفة لقانون الإقامة فى الكويت.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت نسخة منه- إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه الجارالله من تبلكر.
وأضافت أن الجانبين بحثا أيضا ، خلال الاتصال ، عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
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