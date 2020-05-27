شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قياديين بارزين فى ميليشيات الوفاق خلال اشتباكات مع الجيش الوطنى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل قياديين اثنين من أبرز قيادات الوفاق خلال الاشتباكات الأخيرة التي دارت مع قوات الجيش الوطني الليبي، خلال معارك شهدتها محاور حاور الكزيرما وطريق المطار والنقلية وعين زارة، وفقا لتصريحات كشفتها مصادر لقناة الحدث الإخبارية.

وتشهد مدينة ترهونة في الجنوب الشرقي استنفاراً أمنياً من وحدات الجيش بالمدينة استعداداً لصد أي هجوم محتمل من الوفاق باتجاهها.

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وكانت غرفة عمليات الوفاق قد أكدت عدم استهدافها أي أرتال عسكرية تنسحب من طرابلس أو ترهونة باتجاه مدينة بني وليد جنوباً لتخفيض التصعيد العسكري والسماح بانسحاب أي وحدات ترغب بالانسحاب.

فيما أكدت قيادة الجيش استمرار عملياتها العسكرية حتى تطهير كامل الأراضي الليبية من التدخل التركي لدعم الوفاق وتشكيلاتها على الأرض.

أمس الثلاثاء، اتهم الجيش الأميركي روسيا بنشر طائرات مقاتلة في ليبيا لمساندة الجيش الوطني.