شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يبحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية مع رؤساء الحكومات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، نجيب ميقاتى وفؤاد السينورة، وتمام سلام، روؤساء الحكومة اللبنانية السابقين، اليوم الأربعاء، لبحث واستعراض آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة في البلاد.

ونشر الحساب الرسمى لسعد الحريرى عبر تويتر صورة من اللقاء، إذ ارتدى الأربع رؤساء الحكومة السابقين كمامات، استقبال رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام في بيت الوسط، وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة فى البلاد.



الحريرى

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وفى سياق آخر زار سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، ضريح والده رفيق الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، وسط العاصمة بيروت، رفقه خلال الزيارة الشيخ عبد اللطيف، مفتى الجمهورية اللبنانية وعدد آخر من المشايخ، وذلك عقب انتهاء أداء صلاة عيد الفطر.