فلسطين: تسجيل وفاة و6 إصابات جديدة و810 تعافى من كورونا فى صفوف رعاينا بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسجيل وفاة جديدة فى صفوف أبناء الجالية الفلسطينية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 98، فيما سجلت 6 إصابات جديدة، ما يرفع عدد الإصابات إلى 1611.
وبينت وزارة الخارجية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الأربعاء، تسجيل 21 حالة تعافي، ما يرفع عدد حالات التعافى إلى 810 حالات.
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