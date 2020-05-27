المغرب.. بدء تخفيف تدابير مكافحة "كورونا"

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الخليج 365

بدأ المغرب، الأربعاء، تخفيف تدابير مكافحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد- 19)، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وبالتزامن مع تسجيل أدنى عدد إصابات، وهو 7 حالات إصابة جديدة.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن محلات تجارية أعادت فتح أبوابها الأربعاء، رغم استمرار حالة الطوارئ الصحية.

وخففت السلطات المغربية من إجراءات التنقل بين المدن.

وطالبت وزارة الداخلية المحافظين بـ"السماح للعمال بالتنقل بين المدن، شريطة التوفر على رخصة (إفادة) من الشركات التي يعملون بها".

وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات شرعت، منذ يومين، بإجراء فحوصات للكشف عن "كورونا" بين سائقي سيارات الأجرة، تمهيدًا لاستئناف نشاطهم.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، محمد بنشعبون، في بيان الأسبوع الماضي، تدابير العمل في المؤسسات الحكومية، بعد تخفيف حالة الطوارئ الصحية.

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ودعا الوزير الموظفين إلى الالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم، وتطبيق الإجراءات والتدابير المطلوبة.

وأعلنت السلطات المغربية، الأسبوع الماضي، استئناف أنشطة الشركات بعد عيد الفطر مباشرة، أي الأربعاء، باستثناء شركات تم إيقافها بقرارات إدارية، لمنع انتشار الفيروس.

وكانت السلطات قررت، في 18 مايو/ أيار الجاري، تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة 3 أسابيع إضافية، تنتهي في 10 يونيو/ حزيران المقبل.

وسجل المغرب، حتى صباح الأربعاء، 7 آلاف و584 إصابة بالفيروس، تعافى منهم 4 آلاف و969، وتوفى 202.

وقال رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، أمام البرلمان مؤخرًا، إن المملكة لا تزال في المرحلة الثانية من مراحل تفشي الفيروس، عكس دول عديدة انتقلت إلى المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الصعبة.

وأضاف العثماني أن المملكة تجنبت 200 وفاة و6 آلاف إصابة يوميًا، بفضل الإجراءات المتخذة لمحاربة الفيروس، الذي ضرب دول العالم.

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الأربعاء، قرابة 5 ملايين و735 ألف شخص في العالم، توفى منهم أكثر من 354 ألفًا، وتعافى نحو مليونين و467 ألفًا، بحسب موقع "worldometer" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.