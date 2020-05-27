الجيش اليمني: 8 قتلى في هجوم "مأرب" وسنرد على الحوثيين

اليمن/ الخليج 365

أعلن الناطق باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، الأربعاء، أن هجوما استهدف معسكرا تتخذه وزارة الدفاع مقرا مؤقتا لها في مأرب (شرق)، أسفر عن 8 قتلى، وإصابة آخرين (لم يحددهم)، ونجاة رئيس الأركان صغير بن عزيز.

وقال مجلي في تصريح نقلته وزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني، إن "صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثي على أحد المعسكرات في محافظة مأرب".

وأشار إلى أن "الصاروخ الحوثي استهدف اجتماعا لرئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق، صغير حمود بن عزيز".

وأضاف: "أسفر (الهجوم) عن استشهاد 8 من الضباط والصف (أقل من ضابط) وإصابة آخرين من أبطال القوات المسلحة (لم يحددهم)".

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وأكد أنه "سيتم الرد بقوة (على الحوثيين)".

وفجر الأربعاء، نجا وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي، ورئيس أركانه صغير بن عزيز، من هجوم صاروخي استهدف معسكرا تتخذه وزارة الدفاع مقرا مؤقتا لها في مأرب، فيما سقط 7 قتلى، وفق مصدر عسكري للأناضول.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين، بشأن الهجوم.

غير أن حسين العزي، نائب وزير الخارجية في ما يسمى بحكومة الحوثيين (غير معترف بها)، قال في تغريدة عبر "تويتر"، إن جماعته "لا تسعى لقتل أو إيذاء أحد"، في تلميح إلى عدم صلتها بالهجوم.



وللعام السادس، يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.