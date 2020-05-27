غوتيريش: مقتل 58 مدنيا وجرح 190 في ليبيا خلال 48 يوما

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365



أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، بمقتل 58 مدنيا وجرح 190 آخرين على الأقل، جراء القتال الدائر في ليبيا منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وحتى 18 مايو/ أيار الجاري.



جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن، المنعقدة حاليا عبر دائرة تلفزيونية؛ لمناقشة تقرير غوتيريش بشأن "حماية المدنيين في النزاع المسلح".



وقال غويتريش، في إفادته خلال الجلسة: "وثقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مقتل ما لا يقل عن 58 مدنيا وجرح 190 بين 1 أبريل و 18 مايو".



وأضاف: "أظهر تقريري حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، تقدما ضئيلا في حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي عام 2019".



وأوضح أن عام 2019 "شهد مقتل أو جرح أكثر من 20 ألف مدني في 10 نزاعات فقط، هي أفغانستان وإفريقيا الوسطى والعراق وليبيا ونيجيريا والصومال وجنوب السودان وسوريا وأوكرانيا واليمن".



Advertisements

واستدرك غوتيريش: "هذا الرقم يشمل فقط الحوادث التي تحققت الأمم المتحدة منها، وهو مجرد نقطة من المجموع".



وحدد الأمين العام 4 محاور أساسية يتعين على المجتمع الدولي تنفيذها لحماية المدنيين في مناطق الصراع.



ومن بين هذه المحاور فرض قيود على صادرات الأسلحة، وإعادة تأكيد سلطة القانون الدولي على استخدام الطائرات المسيرة، بما في ذلك ليبيا واليمن، بحسب غويتريش.



وتشن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.



فيما يشهد اليمن، للعام السادس، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات تحوي أكثر من نصف إجمالي سكان البلاد.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.