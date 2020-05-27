قوات تركية تفكك متفجرات في منطقة "نبع السلام" بسوريا

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تفكيك متفجرات مصنوعة يدويا من قِبل إرهابيين، في منطقة عملية نبع السلام، شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة على تويتر، أن تفكيك المتفجرات يندرج في إطار مكافحة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وأضافت أن وحدات من الكوماندوز التركي، تمكنت من تفكيك المتفجرات وتدميرها، دون إلحاق أي أضرار بالسكان.

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وأشارت الوزارة إلى أن التنظيم الإرهابي يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات.

واستهدفت العملية تطهير شرق الفرات من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وعلقت العملية في 17 أكتوبر، بعد اتفاق تركي-أمريكي يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.