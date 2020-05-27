قناة إسرائيلية: واشنطن تطالب تل أبيب بالتنازل عن 30% من المنطقة "ج" بالضفة

زين خليل/الخليج 365-

قالت قناة إسرائيلية، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تطالب إسرائيل بالتخلي عن 30 بالمائة من أراضي المنطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة، في إطار مخطط الضم، في سياق "صفقة القرن" المزعومة.

جاء ذلك وفق ما أفادت به القناة التلفزيونية السابعة، المقربة من المستوطنين.

وبحسب القناة فإن الإدارة الأمريكية طلبت من اللجنة الإسرائيلية- الأمريكية التي تعكف على رسم الخرائط أن تعلن أن "حدود السيادة التي سيتم إعلانها في يوليو (تموز) تكون حدودا واضحة، وأن تتخلى إسرائيل عن كل طلباتها في المناطق الواقعة خارج تلك الحدود".

وتخضع المنطقة "ج" والتي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995.

وقبل أشهر أعلن مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون تشكيل لجنة مشتركة، لرسم خرائط تحدد مناطق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ضمن "صفقة القرن" المزعومة.

ويعني ذلك أن إسرائيل ستتخلى عن 30 بالمائة من المنطقة "ج" في إطار "صفقة القرن"، وفق المصدر ذاته.

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من جانبه، قال رئيس مجلس مستوطنات الضفة "يوسي دجان" إن الولايات المتحدة "تعمل على تشديد المواقف ومطالبها هذه تضر بمصالح إسرائيل الأساسية".

ودعا "دجان" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البدء فوراً في "مخطط الضم مع أو بدون موافقة الأمريكيين"، بحسب المصدر ذاته.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم المستوطنات بالضفة في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطول أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وقبل أسبوع، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، ردا على نية إسرائيل ضم المستوطنات بالضفة الغربية.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.