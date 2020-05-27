العراق.. مفصولون من الشرطة يطالبون بإعادتهم لوظائفهم

بغداد / علي جواد / الخليج 365

طالب عشرات من عناصر الأمن العراقي المفصولين من الخدمة في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، الأربعاء، وزير الداخلية عثمان الغانمي بإعادتهم إلى وظائفهم.

ووفق مراسل الخليج 365، احتشد المتظاهرون قرب مقر قيادة شرطة الديوانية، أثناء زيارة أجراها الغانمي إلى المحافظة.

وقال راسم الخزعلي، أحد المتظاهرين، في اتصال هاتفي مع الخليج 365، إن "عشرات من قوات حماية المنشآت التابعة لوزارة الداخلية، فصلوا رغم أن بعضنا بدأ الخدمة بعد عام 2003"، أي بعد سقوط نظام صدام حسين.

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وأوضح الخزعلي أن "أسباب الفصل مختلفة، فالبعض عليه مجالس تحقيقية (تحقيق داخلي) لا ترقى إلى الفصل من الخدمة، والبعض اتهم بالتخاذل في أداء الواجبات الأمنية، فيما فصل آخرون بقرارات جائرة من المسؤولين الأمنيين".

وأضاف: "نطالب وزير الداخلية بإعادتنا إلى الخدمة مجددا، لأن الجميع لديهم التزامات، وبعضنا عمل في الوظيفة منذ عام 2003".

وعلى مدى الأشهر الماضية، قررت وزارتا الدفاع والداخلية إعادة آلاف عناصر الأمن المفسوخة عقودهم إلى الخدمة.

وعقب اقتحام تنظيم "داعش" مدينة الموصل (شمال) صيف 2014، فرّ آلاف الجنود والضباط من الجيش والشرطة دون قتال.

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