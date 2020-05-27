رئيس البرلمان اليمني يدعو لمعاقبة الحوثيين على هجوم مأرب

اليمن/ الخليج 365

دعا رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، الأربعاء، جيش بلاده إلى معاقبة الحوثيين جراء قصف استهدف قبل ساعات، مقرا للجيش بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

جاء ذلك في برقية عزاء أرسلها إلى رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، في وفاة نجله و6 آخرين في الهجوم، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وفجر الأربعاء، نجا وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي، ورئيس أركانه صغير بن عزيز، من هجوم صاروخي استهدف معسكرا تتخذه وزارة الدفاع مقرا مؤقتا لها في مأرب، فيما سقط 7 قتلى، وفق مصدر عسكري للأناضول.

وألمحت جماعة الحوثي إلى عدم صلتها بالهجوم الذي استهدف اجتماعا عسكريا لقيادة الجيش.

وقال البركاني في البرقية: "مهمة أجهزتنا أن تبحث عن كافة التفاصيل، وعلى قواتنا أن ترد على المجرمين وتعاقبهم".

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وأضاف: "معركة التحرير قادمة، ولن يثنيكم أو يثني شعبنا اليمني المحاولات الغادرة، وفقدان أي بطل من الأبطال في معركة الكرامة، وإنما يزيدكم وشعبنا إصرارًا على تحقيق النصر المؤزر".

وتابع: "نحن في الطريق الى هزيمة الحوثي، وأني لأرى ذلك عن قرب بعد ان أسقط الحوثي كل خيارات السلام والدعوات إليه".

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم رئيس أركان الجيش اليمني، صغير بن عزيز، جماعة الحوثي، بالوقوف وراء هجوم استهدف مقرا للجيش بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وقال عزيز في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "كلما أوغلوا في الدم والتدمير، زدنا قوة، وزادت قناعتي بقرب نهاية الكهنوت الحوثي وإيران"، في اتهام للحوثي بتنفيذ الهجوم.

ولم يصدر إعلان رسمي من السلطات اليمنية بشأن الهجوم حتى الساعة (14:00 ت.غ)، كما لم يتسن الحصول على تعقيب من جانب الحوثيين بشأنه.

وللعام السادس، يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

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