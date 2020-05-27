برلين تتحرى بشأن حيازة مليشيا حفتر معدات عسكرية ألمانية

برلين / الخليج 365

أعلنت السلطات الألمانية، الأربعاء، أنها تتحرى بشأن كيفية حيازة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، معدات عسكرية ألمانية، رغم قرار حظر استيراد السلاح في ليبيا.

وذكرت مجلة "شتيرن" المحلية، أنه لوحظ بحوزة مليشيا حفتر، مؤخرا، أنظمة "بانتسير" الروسية للدفاع الجوي، وقد تم تركيبها على شاحنات من طراز "SX45"، من صناعة شركة "مان" الألمانية.

ولفتت أنه تم رصد قيام طائرات إماراتية بنقل أنظمة دفاع جوي، إلى قوات حفتر، الأسبوع الماضي.



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وأضافت أنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن الجيش الإماراتي يستخدم أنظمة "بانتسير" بعد تركيبها على شاحنات "مان".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديباهر، في تصريح عقب نشر الخبر بالمجلة، إنه يجري التحري حول تفاصيل الحادثة.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في محاور جنوبي طرابلس، وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.