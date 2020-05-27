"تيكا" التركية توزع 28 طن مساعدات غذائية بجنوب السودان

أنقرة/ الخليج 365 أعلنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الأربعاء، توزيع 28 طن مساعدات غذائية على ألف أسرة في عاصمة جنوب السودان جوبا. وذكر بيان صادر عن الوكالة أن المساعدات وزعت على الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المنصرم. وتعد "تيكا"، التي تأسست عام 1992، راعيا ومنسقا رئيسيا لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم. وتواصل الوكالة حاليا أنشطتها عبر61 مكتبا تنسيقيا، في 59 دولة شريكة في التنمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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