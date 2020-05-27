السعودية ترفع تعليق حضور موظفي القطاع الخاص لمقار أعمالهم

طارق خالد / الخليج 365
أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، الأربعاء، رفع تعليق حضور العاملين إلى المكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص العاملة في البلاد.
ومنذ 16 مارس/ آذار الماضي، علقت المملكة حضور العاملين إلى المكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص، وقلصت أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن "على الجهات في القطاع الخاص كافة، بدء العمل وفق الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط في هذا الشأن، لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم مكتبيا في بيئة عمل آمنة".
وأعلنت السعودية، الثلاثاء، عودة تدريجية لموظفي الحكومة اعتبارا من 30 مايو/ أيار الجاري، تصل إلى 100 بالمئة لجميع الموظفين في 13 يونيو/ حزيران المقبل.
وحتى مساء الأربعاء، ارتفع إجمالي وفيات كورونا في المملكة إلى 425 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 78 ألفا و541.
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