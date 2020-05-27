إعلام سوداني: وفاة مستشارة لرئيس أوغندا بكورونا في الخرطوم

الخرطوم / الخليج 365

أفادت مصادر إعلامية سودانية، الأربعاء، بوفاة مستشارة الرئيس الأوغندي السفيرة نجوى قدح الدم، في الخرطوم، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت تلك المصادر، منها صحيفة "السوداني"، وموقع "أخبار السودان"، أن قدح الدم، إحدى مستشاري الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، نقلت الإثنين إلى مستشفى "علياء" بأم درمان، إثر إصابتها بالفيروس، وتوفيت اليوم.

ولم يعلن السودان رسميا وفاة قدح الدم حتى الساعة 14:00 ت.غ.

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وقدح الدم، تنتمي إلى أسرة سودانية، وطالما ارتبط اسمها بإثارة الجدل، إذ وصفها البعض بـ"مهندسة" لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا فبراير/شباط الماضي.

وساهم في اتساع هذا الجدل، تداول وسائل إعلام سودانية آنذاك، صورا لها وهي تصافح نتنياهو، رغم تحفظها عن الإدلاء بأي معلومات بشأن ترتيبات اللقاء الذي شكّل نقطة تحوّل في موقف الخرطوم حيال التطبيع مع إسرائيل.

ولعبت قدح الدم، دورا بارزا في تحسين العلاقات بين السودان وأوغندا، خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير (1989 - 2019).

وسجل السودان إجمالا، حتى الأربعاء، 4 آلاف و146 إصابة بكورونا، بينها 184 وفاة، و588 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.