“سلطنة عمان” رفع الإغلاق الجزئي عن مسقط وعودة جزئية للموظفين

أعلنت لجنة مواجهة كورونا في سلطنة عمان رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط بداية من بعد غد الجمعة.

وقررت اللجنة، في بيان عقب اجتماع عقدته اليوم حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية بداية من الأحد المقبل، مشددة على ضرورة عودة ما لا يقل عن 50 % من موظفي كل جهة.

وطالبت اللجنة، باتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكومية لأعمالها وخدماتها مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.

وشددت اللجنة على دور الفرد والمجتمع عمومًا في الوقاية من هذا المرض، بالالتزام بما تم إعلانه من احترازات وقائية، وعلى ضرورة التزام جميع الجهات العامة والخاصة بوضع السياسات والضوابط والإجراءات التي تقي موظفيها والمستفيدين منها من انتشار الفيروس.