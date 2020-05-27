“ميسي” العودة للدوري تعني البدء من جديد





قال ميسي في تصريحات للراعي الرسمي أديداس، نقلتها اليوم الأربعاء صحيفة سبورت الكتالونية: “عندما نعود للعب سيكون مثل البدء من جديد، سنحتاج للوقت لإعداد أنفسنا قبل انطلاق المسابقة، ومن ناحية أخرى سنستعيد لاعبين هامين بالنسبة لنا، كانوا مصابين”.

وأضاف: “من الناحية الفنية فنحن لازلنا نعيش في نفس الموسم، لكن الأمر سيكون مختلفاً بالنسبة للفرق واللاعبين”.

وتابع: “رغم أنني لم أعد ألعب مباراتين كل أسبوع، لكني أحاول التدرب يومياً، لكن بالطبع هذا ليس له علاقة بأهمية التدريبات الجماعية، خاصة وأن عدم الاعتياد على وتيرة المباريات يعد أمراً قبيحاً، لكن هذا ما ينبغي علينا التعايش معه، ولهذا من الضروري أن نحظى بفترة إعداد قبل استئناف المسابقة”.

وحول ضرورة التواصل مع الفريق لتحفيزه، قال: “أهم شيء الآن أكثر من أي وقت مضى هو التواصل مع الفريق، أحياناً نجتمع سوياً لنتحدث، وفي أوقات أخرى نتحدث كل يوم”.

وحول تأجيل بطولة كوبا أمريكا التي كانت ستقام هذا الصيف بسبب فيروس كورونا، قال “تأجيل كوبا أمريكا كانت بمثابة إحباط بالنسبة لي، لكن بالطبع هذا أمر طبيعي ومنطقي، البطولة كانت ستعني حدثاً هاماً بالنسبة لي هذا العام، وكانت لدي رغبة كبيرة في العودة للمشاركة فيها”.