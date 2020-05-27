“يونيو” موعد استئناف الدوري اليوناني

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أعلن الدوري اليوناني الممتاز العودة إلى الملاعب يومي 6 و 7 يونيو (حزيران)، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليونانية، لتطبيق الإجراءات السلامة اللازمة خلال المباريات المتبقية من الموسم.
ستلتقي الأندية مرة أخرى غداً الخميس لتحديد البروتوكولات التي سيتم وضعها، وما إذا كان الجدول الزمني للعب، سيجري الإبقاء عليه أم سيخضع لتغييرات.
وبهذا القرار، ضمنت كرة القدم اليونانية تحديد بطلاً للمسابقة، بالإضافة إلى تحديد المراكز الأربعة المتبقية للمسابقات الأوروبية: واحد في السباق نحو دوري أبطال أوروبا، وثلاثة في الدوري الأوروبي.
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